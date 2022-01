Für Dynamo gilt es, an die gute Leistung des HSV-Spiels anzuknüpfen. Beim Restart hatte es ein 1:1 gegen Aufstiegsanwärter Hamburger SV gegegen: "Ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt die Konstanz zeigt, die wir in der Hinrunde haben vermissen lassen", sagte Alexander Schmidt. Mit Hannover geht es gegen einen direkten Tabellennachbarn im unteren Mittelfeld. Bei einem Remis wäre Dresden weiter davor.

Und was sagt Hannovers Coach Christoph Dabrowski? "Ich bin niemand, der Euphorie bremsen möchte, sondern ganz im Gegenteil: Ich möchte die Euphorie für die kommenden Aufgaben mitnehmen", so der 43-Jährige. Unter dem Nachfolger von Jan Zimmermann gewannen die Niedersachsen vier von fünf Pflichtspielen. So soll es am Sonntag gegen Dynamo weitergehen: "Das ist der Liga-Alltag. Da brauchen wir unbedingt Punkte. Wir sind nicht in der Situation, irgendeinen Gegner in dieser Liga zu unterschätzen", findet Dabrowski.