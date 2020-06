Und so war 16 Stunden nach Bekanntwerden des Abschieds nicht der nächste schwere Prüfstein Hannover 96 das Gesprächsthema bei der planmäßigen Pressekonferenz am Dienstag, sondern vielmehr Minge. Dynamo-Trainer Markus Kauczinski, den Minge vor einem halben Jahr an die Elbe gelockt hatte und der sich zuletzt öffentlich für einen Verbleib eingesetzt hatte, sprach von einem "sehr emotionalen Moment".