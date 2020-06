Das Auer 1:0 dank Florian Krügers Siegtreffer gegen den KSC vor zwei Wochen war der bereits zehnte Saisonheimsieg des FCE. Bildrechte: Picture Point

Einen Funken Restenttäuschung konnte Aues Cheftrainer auf der Spieltagspressekonferenz vor dem am Sonntag (21. Juni, 15:30, im Liveticker in der "Spio"-App und auf sport-im-osten.de) anstehenden letzten Heimspiel der Saison gegen Hannover 96 nicht verbergen. "Wir haben sehr viel investiert, sind sehr mutig aufgetreten, haben sehr offensiv gespielt", aber "standen am Ende mit leeren Händen da", blickte der 52-Jährige am Freitag kurz zurück.



Dennoch: "Die Leistung stimmt mich sehr optimistisch, dass wir mit einem positiven Ergebnis die Heimbilanz weiter aufrechterhalten können." Vor allem die Festung Erzgebirgsstadion hat den "Veilchen" (33 Punkte in 16 Partien) diese sportlich nahezu sorgenfreie Saison beschert. Nur Stuttgart, der HSV und Heidenheim haben bis dato zu Hause mehr Punkte gesammelt – selbst Zweitliga-Meister Arminia Bielefeld liegt knapp dahinter (31).