Schuster: "Haben gezeigt, dass wir mithalten können"

Die "Veilchen" stellten ihre Qualitäten erst jüngst gegen Bochum zur Schau. Bildrechte: Picture Point Trotz des Respekts vor dem kommenden Gegner tritt man in Aue die über 600 Kilometer lange Reise an die Förde mit "breiter Brust" an. "Unser Ziel ist es, in Kiel zu punkten", erklärte Schuster. Mental sei seine Mannschaft nicht erst seit dem jüngsten Sieg gegen Bochum voll auf der Höhe. "Wir haben gezeigt, dass wir mit solchen Mannschaften auch spielerisch mithalten können." Der Glaube an die eigenen Stärken ist groß. Ebenso der Glaube, "Punkte aus Kiel mitzunehmen".

Personaldecke entspannt sich

Dafür könnte sich auch personell einiges verändern. Pascal Testroet, der gegen Bochum nur zu einem Kurzeinsatz kam, konnte in dieser Woche ebenso wie Florian Ballas (nach auskuriertem Muskelfaserriss) wieder mittrainieren. Zudem ist Steve Breitkreuz nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder einsatzbereit. Auch Louis Samson ist nach seinem starken Auftritt gegen Bochum abermals eine Option für die Startelf. In jedem Fall tritt man die Auswärtsfahrt nach Schleswig-Holstein mit einer "konkurrenzfähigen Mannschaft" an, so Schuster. Im Hinspiel reichte es für Aue trotz 75-minütiger Überzahl nicht zum Sieg. Bildrechte: Picture Point

Auswärtsreisen nach Kiel bisher ohne Erfolg

Wie hoch die Trauben in Kiel hängen, musste Aue in den letzten Jahren bereits schmerzlich erfahren. Noch nie gelang den "Veilchen" ein Auswärtserfolg gegen die "Störche". Im März 2019 gab es gar eine deftige 1:5-Abreibung. Auch für Samstag erwartet Schuster "ein Spiel, in der die Kieler ab der ersten Minute drauf drängen, die richtigen Zeichen zu setzen." Nach einer bisher sorgenfreien Saison sind das Selbstbewusstsein und die Gier auf den nächsten Dreier in Aue aber groß. "Wir wollen an die Leistungen aus der Vergangenheit anknüpfen und dem nächsten Großen in der Tabelle ein Bein stellen", stellte Schuster klar.