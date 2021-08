"Es wird eine Reaktion von der Mannschaft kommen, wir müssen ein anderes Spiel abliefern", sagte Aue-Cheftrainer Aliaksei Shpileuski am Donnerstag. Gastgeber Kiel, der im Mai in den Relegationsspielen zum Aufstieg in die Bundesliga am 1. FC Köln gescheitert war, hat nach vier Partien erst einen Zähler geholt.