Der Mannschaft, die wegen des kleinen Kaders in den letzten Wochen eine hohe Belastung hatte, durfte in der Länderspielpause mal durchatmen, es gab einige freie Tage. "Wir brauchen die Frische, um jetzt dem Ziel – 40 Punkte – schnell näher zu kommen." Dafür muss Aue nur noch vier Zähler holen, angesichts der Auswärtsaufgabe in Regensburg könnte der Punktestand auf den ersten Blick weiter anwachsen.



Denn in Regensburg gab es in der 2. Bundesliga in fünf Spielen noch keine Niederlage, bei drei Siegen. Doch Trainer Schuster schränkt mit Blick auf die letzten Auswärtsniederlagen ein. "Wir haben die letzten vier Spiele auswärts verloren. Egal wie die zu Stande kamen, die Bilanz ist nicht gut. Diesem Trend wollen wir entgegenwirken. Wir müssen an die Leistungen anknüpfen, müssen aber auch die Fehler abstellen."