Personell muss der SGD-Coach ohne Patrick Schmidt, Marco Hartmann, Josef Husbauer, Dzenis Burnic und Justin Löwe auskommen. Die Einsätze von Godsway Donyoh und Florian Ballas sind fraglich. Beide mussten am Montag das Training vorzeitig abbrechen.

In der Hinrunde zogen die Dresdner in Fürth mit 0:2 den Kürzeren. Auch die Gesamtbilanz spricht nach 15 Duellen klar für die Franken: So siegten die Greuther acht Mal und erkämpften vier Remis. Dynamo hat dagegen nur drei Siege vorzuweisen. Den letzten Dreier feierten die Sachsen im November 2016 (2:1).