Am Montagabend (11. November, ab 20:30 im Liveticker auf www.sport-im-osten.de) zum Abschluss des 13. Spieltages in der 2. Bundesliga zählt für ihn und die Lila-Weißen jedoch nur eines: „Wir wollen bestätigen, dass wir in der Lage sind, jedem Gegner weh zu tun.“

Die tabellarische Situation …



… des FCE (19 Punkte, 19:18 Tore) stellt sich selbstredend glänzend dar. "Aber bei einem näherem Blick sieht man auch, dass viele Mannschaften sehr eng beieinander sind", betonte Dirk Schuster aus gutem Grund. Zwischen den "Veilchen" auf Rang fünf und dem VfL Bochum auf Abstiegsrelegationsplatz 16 liegen gerade sechs Punkte.



Und "wer die 2. Liga kennt, der weiß auch, dass ein, zwei positiv oder weniger positiv gestaltete Spiele schon erdrutschmäßige Veränderungen auslösen können“, ergänzte der Fußballlehrer. Jeglichen Aufstiegshirngespinsten erteilte Schuster auf der Pressekonferenz am Freitag daher eine klare Absage: "Unser Ziel ist bodenständig, ganz geerdet und vor allem sehr realistisch – den Klassenerhalt einzutüten. Dafür brauchen wir die ominösen 40 + x Punkte. Nur das kann unser Weg sein." Trainer Dirk Schuster, Bildrechte: Picture Point



Die personellen Alternativen …

… sind vor allem in der zentralen Defensive aufgrund der Langzeitausfälle von Malcolm Cacutalua (Reha nach Kreuzbandriss) und Fabian Kalig (Knorpelverletzung im Knie) weiterhin rar gesät. Das gesetzte Innenverteidiger-Duo aus Sören Gonther und Marko Mihojevic sollte also tunlichst so fit und stabil wie bisher bleiben. Immerhin deutete Schuster eine mögliche Rückkehr von Steve Breitkreuz in den Kader an. Knieprobleme verhinderten in dieser Saison bislang einen Einsatz des 27-Jährigen.

Der Karlsruher SC …

… liefert als Aufsteiger aktuell eine sehr solide Rückkehr-Spielzeit in der 2. Bundesliga. Die Badener (Rang elf, 15 Punkte, 21:23 Tore) haben nur drei ihrer zwölf Partien verloren, blieben in den vergangenen acht Pflichtspielen ungeschlagen und überwintern daher auch im DFB-Pokal (Achtelfinale bei Regionalligist 1. FC Saarbrücken). "Sie sind total angekommen", weiß der langjährige Karlsruher Profi und zeigte sich vor allem davon "beeindruckt, mit welcher Moral und Mentalität sie immer wieder auch nach Rückständen in die Spiele zurückgefunden haben".



Die Mannschaft des ehemaligen Erfurter Trainers Alois Schwartz arbeite "defensiv kompakt – meistens mit zwei Viererketten" und sei darüber hinaus nicht zuletzt mit den baumlangen David Pisot, Daniel Gordon, Lukas Fröde oder Angriffsfixpunkt Philipp Hofmann "brutal gefährlich bei Standardsituationen", warnte Schuster. Neben dem "großen, wuchtigen" Torschützenbesten Hofmann (sieben Treffer) zählte er noch Topvorbereiter Marvin Wanitzek (sieben Assists) zu den Karlsruher Schlüsselakteuren.

Aues Bilanz gegen den KSC …