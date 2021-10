Marc Hensel ist bei der Pressekonferenz am Donnerstag (14.10.2021) voll des Lobes für den Trainer des kommenden Gegners. "Wer ihn als Spieler kennt, weiß, dass er ein sehr akribischer Arbeiter ist. Seit seiner Berufung hat er neue Akzente beim KSC gesetzt", erklärte er über Christian Eichner. Dieser habe Karlsruhe mit seiner Systemumstellung und der Art und Weise des Fußballspielens zu einem Geheimfavoriten in der 2. Bundesliga gemacht.

Wir sind in der Pflicht, etwas aus Karlsruhe mitzubringen.

In Bezug auf die Einbindung von jungen Spielern aus dem Nachwuchs und der Region seien die Badener in gewisser Weise sogar ein Vorbild. "Diese Entwicklung schätze ich sehr, es ist ein Weg, den wir auch gehen sollten und müssen. Da haben wir in den letzten Wochen auch gute Fortschritte gemacht", lobte Hensel.