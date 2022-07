Umso treffender beschrieb Baris Atik die bittere 1:2-Auftaktpleite des 1. FC Magdeburg: "Wir waren die dominierende Mannschaft, die den besseren Fußball gespielt hat", sagte der 27-Jährige, "aber wir haben den Gegner eingeladen und die Fehler selbst gemacht – und in dieser Liga wird das böse bestraft." Am Sonntag auswärts beim Karlsruher SC sollen die "individuellen Fehler" und jene "ein oder andere Schludrigkeit" in der Defensive, die den FCM laut Cheftrainer Christian Titz "um den Lohn des Spiels gebracht haben", möglichst ausbleiben.



Ob FCM-Offensivregisseur Atik seinen Teil zum erhofften ersten Erfolgserlebnis in der neuen Liga beitragen kann, ist jedoch ungewiss. Er laboriert aktuell an einer nicht näher erläuterten Bänderzerrung. "Mich würd's freuen, wenn wir es hinkriegen, aber das kann ich momentan nicht mit einem klaren 'Ja' oder 'Nein' beantworten", musste Christian Titz am Freitag (22. Juli) auf der Pressekonferenz vertrösten. Auch die Verteidiger Belal Halbouni und Jamie Lawrence sowie Angreifer Tatsuya Ito fehlten im Training, allerdings wegen eines Infekts.