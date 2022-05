Capretti fordert "hohe Intensität" in Karlsruhe

"Jeder Tag, jedes Training, jedes Spiel dient jetzt der Vorbereitung auf die Relegation", machte Dresdens Cheftrainer Guerino Capretti auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Sonntag gegen den Karlsruher SC (13:30 Uhr im Ticker und live hören auf sport-im-osten-de und in der "SpiO"-App) deutlich. Unter Capretti wartet Dynamo weiter auf den ersten Sieg in diesem Jahr. Die Serie hat seit mittlerweile 15 Spielen Bestand.

Damit sich das ändert, will der 40-jährige Deutsch-Italiener "gegen den KSC wieder eine hohe Intensität sehen, wie wir sie auch in den letzten Spielen gezeigt haben. Es geht jetzt darum, Dinge zu festigen, sicherer zu werden und an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen."

Seit acht Spielen im Amt aber immer noch ohne Sieg: Dynamo Dresdens Trainer Guerino Capretti. Bildrechte: IMAGO / Dennis Hetzschold Experimente, das war Capretti wichtig zu betonen, werde es mit Blick auf die Relegationsspiele nicht geben. "Natürlich wollen wir nach vorn spielen und mehr Tore erzielen, aber wir werden kein Harakiri zeigen. Eine gute Absicherung und Restverteidigung ist mir ebenfalls sehr wichtig."

Die Einstellung stimmt, die Ergebnisse nicht

Zwar sprang in den vergangenen drei Spielen kein Sieg heraus, die Einstellung in der Mannschaft stimmt aber. Gegen Regensburg hätte es zuletzt beinah geklappt, erst in der Schlussphase kassierte Dresden den Ausgleich.

"Ich sehe, dass wir Fortschritte machen und bin optimistisch, dass wir es am Ende auch packen. Jeder Spieler gibt alles, um physisch und mental in Topform zu kommen", erklärte Capretti, der die Relegation nicht als Last, sondern als Chance ansieht.

Vlachodimos eine Option gegen den KSC