Nach dem 1:1 gegen den Karlsruher SC waren nach Schlusspfiff die Emotionen übergekocht. Gerade die Ultras warfen dem Team mangelnde Einsatzbereitschaft vor. Cheftrainer Christian Titz entschuldigte sich bereits am Mittwoch auch öffentlich für seine Scheibenwischer-Geste in Richtung Fanblock. Darüber hinaus hatten sich Titz, Schork und Aufsichtsratschef Matthias Niedung schon am Dienstag mit Vertretern der aktiven Fanszene ausgesprochen.