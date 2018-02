Vor allem die Abwehrleistung des FCE steht in der Kritik. Das Augenmerk von Trainer Drews ist daher besonders auf die Defensive gerichtet: “Fünf Toren in zwei Spielen sind sicherlich zu viel. Von daher geht es jetzt im Spiel gegen Nürnberg und auch in der restlichen Trainingswoche noch daran zu arbeiten, dass wir defensiv besser stehen, in die Zweikämpfe kommen und vernünftig gegen den Ball arbeiten.“

Für Pascal Köpke bedeutet die Partie in Nürnberg die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, denn dort durchlief er in zehn Jahren alle Jugendmannschaften. Der Stürmer hofft nun trotz der sportlichen Misere an einen starken Auftritt bei den Franken: “Wir haben oft bewiesen, dass wir gegen solche Mannschaften fast unsere besten Spiele gemacht haben und immer oft die Guten ärgern konnten. Und wir werden am Freitag versuchen, die Nürnberger zu ärgern.“