Zugleich appellierte Becker an die Fans beider Lager: "Es geht darum, auf dem Platz einen richtigen Fight zu geben. Aber am Ende ist es ein Fußballspiel, das soll es bleiben. Euphorie ja, aber alles im Rahmen des Erlaubten." Die pfälzische Polizei stellt sich auf Krawalle rund um das Duell der beiden Ex-Meister ein. Die Partie wird von den Beamten als sogenanntes "Hochrisikospiel" eingestuft. Das Fritz-Walter-Stadion ist bereits ausverkauft. 5.000 Anhänger aus Dresden werden erwartet. Um Pufferzonen zwischen den Fan-Gruppen in der Arena einzurichten, wurde die Kapazität auf 46.895 Zuschauer-Plätze reduziert. 300 bis 400 Gäste-Tickets sind nach Angaben von Dynamo noch erhältlich. Sie werden am Donnerstag zwischen 10:00 und 18:00 Uhr am Stadion verkauft. Beide Fanlager wollen Farbe zeigen: Dynamo gelb, Kaiserslautern rot.