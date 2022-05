Showdown in Sachsen: Nach dem 0:0 zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden im Relegations-Hinspiel auf dem Betzenberg steht den Traditionsklubs im Rückspiel ein echtes Finale bevor. Vor dem Kampf um den letzten freien Platz in der 2. Fußball-Bundesliga steigt in beiden Lagern die Fieberkurve.