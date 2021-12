Die "Veilchen" hatten unter Hensel eine Erfolgsserie gestartet und die Rote Laterne abgegeben. Nach den verlorenen Spielen gegen Darmstadt ( 1:2 ) und Bremen ( 0:4 ) steht Aue nun wieder auf einem Relegationsplatz und fünf Punkte hinter Dynamo Dresden (12. Platz/19 Punkte). Die SGD hat die sportliche Talfahrt überwunden und nach sechs Zählern aus den letzten drei Spielen wieder eine breitere Brust. “Wenn wir an unser Limit gehen, haben wir gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Es liegt an uns“, ist SGD-Trainer Alexander Schmidt im Interview mit "Sport im Osten" überzeugt. Es wäre der erste Sieg nach sechs Auswärts-Niederlagen.

In der Trainingswoche habe Dynamo "auf einen gesunden Mix aus Intensität und Belastungssteuerung geachtet". "Es bringt nichts, wenn Du vor dem Sachsenderby nur aufs Gaspedal drückst – und plötzlich ist mit Anpfiff der Tank leer", so Schmidt. Personell hat der Trainer die Qual der Wahl: "Alle sind topfit, die Aufstellung ist offen - also für Aue, unsere Spieler wissen natürlich Bescheid."

Eine Prise Extramotivation braucht keiner. Der Coach ist überzeugt: "Jeder Spieler wird von der ersten Minute an maximale Bereitschaft zeigen, um die drei Punkte zu erobern." In dem traditionsreichen Duell – es ist schon das 104. Punktspiel der sächsischen Kontrahenten – treffen für Schmidt "zwei Mannschaften mit brutaler Mentalität" aufeinander. "Mehr geht in der 2. Liga kaum", sagt Schmidt, der die Derby-Stimmung in den vergangenen Tagen schon richtig gut spüren konnte. "Wir wissen, dass wir unseren Fans ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk machen können."