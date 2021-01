Schuster: "Die Mentalität spricht für die Mannschaft"

"Wir haben in den letzten Wochen einige Schritte auf dem langen steilen Weg gemacht", resümierte Aue-Coach Dirk Schuster im Rahmen der Pressekonferenz am Freitag (8. Januar) die jüngsten Auftritte. "Die Mentalität spricht für die Mannschaft. Wir sind in der Offensive sehr gut bestückt, erledigen aber auch in der Defensive einen sehr guten Job."

Krüger und Testroet treffen und treffen

Florian Krüger (re.) und Pascal Testroet (li.) präsentieren sich derzeit in bestechender Verfassung. Bildrechte: PICTURE POINT/Sven Sonntag In der Tat überzeugten die Sachsen zuletzt mit einer gesunden Einstellung. Gegen Eintracht Braunschweig ließ man sich am vergangenen Wochenende auch von einem frühen Rückstand nicht aus dem Konzept bringen und feierte dank der Treffer von Florian Krüger und Pascal Testroet einen souveränen 3:1-Erfolg. Aues Sturmduo zeigt sich in dieser Spielzeit bestens aufgelegt. Krüger und Testroet kommen zusammen bereits auf 26 Scorerpunkte und zeichnen sich für satte 16 der bisher erzielten 23 Saisontore verantwortlich.

Zolinskis Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Neben den beiden Torgaranten stach auch Ben Zolinski hervor, der letzte Saison noch für den kommenden Gegner auflief. "Paderborn ist eine sehr spielstarke Mannschaft mit einem extrem guten Pressing und individuell starken Spielern. Wir brauchen uns nicht kleiner zu machen, als wir sind. Aber es wird ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden", erklärte Zolinski vor der Auswärtsreise in die alte Heimat.

Ben Zolinski kommt im Aue-Trikot immer mehr in Fahrt. Bildrechte: imago images / Jan Huebner Der 28-Jährige kommt nach holprigem Saisonstart immer besser in Fahrt und kurbelt Aues Offensivspiel mit viel Einsatz und einem klugen taktischen Verständnis für Räume und Laufwege an. "Er ist extrem laufstark, bringt eine hohe individuelle Qualität mit und investiert viel in der Vorwärtsbewegung", lobte Schuster seinen Sommerneuzugang: "Durch seine taktische Flexibilität kann er verschiedene Positionen bekleiden. Er ist ein extrem wertvoller und wichtiger Spieler für uns."

"Es wartet eine Hammeraufgabe"