Mit 20 erzielten Toren und nur acht Gegentreffern sowie 13 Zählern thront der SC Paderborn nach sechs Spieltagen mit dem punktgleichen SV Darmstadt an der Tabellenspitze. Für das Duell am Samstag haben die Magdeburger (4 Punkte, 17 Gegentore) die Rolle des Außenseiters intus. Der Respekt bei FCM-Chefcoach Christian Titz ist entsprechend groß.

"Paderborn ist eine Mannschaft, die konstant in die Saison gestartet ist. Was man auch sieht, dass sie öfters mal auf Konter spielen, da dürfen wir nicht so hoch verteidigen", sagte Titz am Donnerstag auf der Pressekonferenz und betonte: "Wir dürfen sie nicht ins Spiel reinkommen lassen. Wir sind eh eine Mannschaft, die mit dem Ball am Fuß spielen möchte, beide Mannschaften haben einen ähnlichen Ansatz, daher werden sich einige Räume bieten." Der Eindruck vom Training war für Titz positiv: "Die Jungs waren bissig. Unser Themenschwerpunkt war das Umschaltspiel und da waren alle gut dabei", sagte der Übungsleiter.