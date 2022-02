"Ich habe jetzt nicht rumgeschrien oder einen Spieler an den Pranger gestellt. Aber wir haben ganz klar angesprochen, dass wir Probleme bekommen, wenn wir nicht sofort eine Reaktion zeigen", bekräftigte Schmidt. Die Aufarbeitung bezog sich jedoch nicht nur auf die Leistung im Ost-Duell, sondern auch auf die gesamte Zeitspanne seit dem Auftakt der Restrückrunde. "Es war eine konstruktive Auswertung, kein Monolog. Die Mannschaft hat sich aktiv beteiligt und eingebracht" erklärte Schmidt. Das Spiel in Paderborn ist bereits das dritte Aufeinandertreffen beider Mannschaften in dieser Saison. In der 1. Runde des DFB-Pokals gewannen die Sachsen zu Hause mit 2:1. Das Heimspiel in der Liga hingegen ging deutlich zu Gunsten der Ostwestfalen (0:3) aus. Doch nicht nur deshalb sei man vor den spielstarken Paderbornern gewarnt. Der Tabellenachte sei eine "Hurra-Mannschaft" sagte Dynamo-Kapitän Yannik Stark. Ein Team also, dass offensivstark, technisch versiert und dadurch nur schwer auszurechnen sei.