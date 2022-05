"Es kann in der Relegation entscheidend sein, dass wir personelle Alternativen haben", sagte Capretti. Die Spiele gegen Kaiserslautern am 20. und 24. Mai stehen aber erstmal im Hintergrund. "Wir fokussieren uns auf das Derby und freuen uns auf das, was da kommt. Die Jungs sind voller positiver Energie, die sie gegen Aue rauslassen sollen und werden. Obwohl es sportlich um nichts mehr geht, wird es trotzdem zur Sache gehen", sagte Capretti. Der erste Sieg in der Rückrunde, den letzten Dreier gab es ausgerechnet im Vorrundenspiel in Aue (1:0) , wäre auf jeden Fall gut für die Köpfe.

Der FC Erzgebirge Aue will sich mit Anstand und einem Erfolgserlebnis aus der 2. Liga verabschieden. Die Begegnung bei Dynamo, das 544. Zweitliga-Spiel der Veilchen, ist zwar aus rein sportlicher Sicht für beide Teams wertlos, dennoch werden noch einmal Punkte vergeben. "Es geht in diesem Spiel um noch mehr als drei Punkte. Wir können in dem einen Spiel zwar nichts mehr gutmachen, was in diesem Jahr passiert ist, aber gerade im Hinblick auf das nächste Jahr kann man sich mit einem Erfolgserlebnis aus der Saison verabschieden, was auch Balsam auf die Fan-Seele wäre", sagte Abwehrspieler Sören Gonther am Freitag.