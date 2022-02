Da müsse man nur mal auf die Zahlen schauen, begründete Schmidt seine Sicht. In der Tat ist der Blondschopf mit der Nummer 33 Dresdens Lebensversicherung. Daferner hat neun der bisher lediglich 22 Dynamo-Tore erzielt. Er freue sich sehr am Freitag endlich wieder dabei zu sein, beteuerte der Stürmer, obwohl das Publikum ihn und seine Mitspieler nach der 1:4-Klatsche gegen Hansa Rostock vor gut zwei Wochen mit einem gellenden Pfeifkonzert verabschiedet hatte. "Wir waren selbst schuld, ich wäre da als Fan auch sauer gewesen", erklärte Daferner weiter.

In den vier Spielen nach der Winterpause gelangen Dynamo nur zwei eigene Tore. Gegen Heidenheim ist Daferner also besonders gefragt. Ebenso wie Ransford Königsdörfer, Brandon Borello und Vaclav Drchal, die Schmidt ebenso in die Pflicht nahm, offensiv mehr beitzutragen. Und sowieso: "Bei uns ist es auch als Außenverteidiger oder Mittelfeldspieler nicht verboten ein Tor zu machen", sagte Alexander Schmidt. Ein passendes Beispiel sei da Julius Kade und dessen Weitschusstor gegen Hansa Rostock, so der Trainer weiter.