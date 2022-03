Wer ihn ersetzt? Fragezeichen Nr. 1: "Ich habe zwei Ideen im Kopf, die ich hier aber nicht preisgeben werde. Am Freitag wisst ihr mehr", hält sich der Trainer bedeckt. Die Winterneugänge Vaclav Drchal und Oliver Batista Meier könnten die Ideen sein, beide haben bislang im Dynamo-Dress aber noch nicht überzeugt. Prekär ist die Situation in der Offensive auch, weil Ransford Königsdörffer ebenfalls ausfällt (Muskelfaserriss).

Immerhin: Zwei Routiniers sind nach Verletzungen wieder fit, Chris Löwe und Sebastian Mai: "Beide haben trainiert und sind Optionen für Freitag." Es sind die Fragezeichen Nr. 2 und 3. Kommen beide für die Startelf in Frage? Vielleicht schlägt Capretti zwei Fliegen mit einer Klappe und beoderte Defensivmann Sebastian Mai in die Sturmspitze. Wie sonst nur bei Rückständen in der Schlussphase. Es wäre aber doch eine unerwartete Lösung.

Capretti, dessen Team auf Relegationsplatz 16 rangiert, betonte, dass man die Länderspielpause genutzt habe, um Inhalte zu verfestigen, aber auch neue Dinge zu probieren. Was er damit meinte, ließ der neue Dynamo-Coach offen. In jedem Fall wünscht er sich, dass sein Team anders als gegen den FC St. Pauli und den 1. FC Nürnberg in beiden Halbzeiten konzentrierte Leistungen anbietet. "Dass man in jedem Spiel Phasen überstehen und auf den Gegner reagieren muss, ist klar. Wir wollen diese Phasen aber so gering wie möglich halten", sagte Capretti.