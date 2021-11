Dynamo Dresden will am Sonntag (13:30 Uhr/Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App) gegen Fortuna Düsseldorf auch dank der drei Rückkehrer Brandon Borrello, Patrick Weihrauch und Kevin Ehlers seine Niederlagenserie beenden. "Wir wollen keinen Gedanken mehr über das Vergangene verlieren. Wir blicken nur noch nach vorn", erklärte Trainer Alexander Schmidt am Freitag auf der Pressekonferenz. Ihm war zuletzt auch nach der Niederlage in Kiel das Vertrauen ausgesprochen worden.