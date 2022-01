Mit den Hamburgern hat Dynamo zuletzt gute Erfahrungen gemacht, siegte im DFB-Pokal und holte im Hinspiel ein Unentschieden. "Das wollen wir gerne fortsetzen", erklärte Sportchef Ralf Becker, der gestand, dass es immer noch "besondere Spiele sind gegen den alten Verein". Ein Jahr hatte Becker beim HSV gearbeitet. Und der habe eine junge Mannschaft, die in der Hinrunde gute Spiele abgeliefert habe. "Ich freue mich, wenn sie morgen verlieren und am Saisonende aufsteigen."

Die Zeit der Geisterspiele ist auch in Sachsen erstmal vorbei. 1.000 Fans dürfen im Stadion wieder bei den Spielen dabei sein. Was bei den "Schwarz-Gelben" nicht eben für Begeisterung sorgte. "Während am Wochenende in Halle 7.500 der 15.000 Plätze belegt werden dürfen, spielen wir vor gerade einmal 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Das kannst du kaum noch jemandem vermitteln", so Geschäftsführer Jürgen Wehlend vielsagend.