Trotz der Ausfälle der beiden Leistungsträger sieht Schmidt seine Mannschaft für die Partie Samstag (20:30 Uhr im Liveticker und in voller Länge in der "SpiO"-App hören) gegen Hannover 96 gut gerüstet. "Wir haben gute Spieler. Ich will da gar nicht von Breite sprechen, weil ein Panagiotis Vlachodimos und Heinz Mörschel zum Beispiel nicht nur Nummer zwölf und 13 sind", so der Coach am Freitag. Ob beide am Samstag auch von Beginn an spielen werden, ließ Dynamos Coach dagegen noch offen. "Euch würde ich es sagen, Hannover aber nicht", sagte Schmidt scherzend vor Journalisten.

Vlachodimos (re.) drängt durch starke Leistungen in die Startelf. (Archvi) Bildrechte: Picture Point