An vorderster Front dürfte Brandon Borrello wieder in der Startformation stehen. Der australische Rechtsaußen durfte nach seinem auskurierten Mittelfußbruch bereits gegen Düsseldorf und Regensburg von Beginn an ran. Auf sein Premierentor in Schwarz-Gelb wartet er hingegen noch. "Ich versuche mir selbst nicht allzu viel Druck zu machen, was das Toreschießen angeht. Ich will immer 100 Prozent oder mehr geben. Dann kommt das irgendwann auch von selbst", erklärte Borrello, laut Trainer Schmidt ein "absoluter Musterathlet".