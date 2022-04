Fußball | 2. Bundesliga Dynamo Dresden selbstbewusst gegen Angstgegner Kiel

30. Spieltag

Sechs Punkte Rückstand auf Platz 15 sind es aktuell für Dynamo Dresden. Am Samstag (13:30 Uhr im SpiO-Liveticker) kommt es zum Duell mit Holstein Kiel. Die „Störche“ sind ein Angstgegner der SGD, die in sieben Zweitliga-Vergleichen noch keinen Punkt geholt hat. Zudem warten die Sachsen seit Dezember auf einen Sieg in der Liga.