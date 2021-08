Trainer Alexander Schmidt erklärte zur Personalie auf der Pressekonferenz: "Tim war unser Leader, natürlich tut das weh. Aber wir haben Spieler, die ihn adäquat ersetzen können - wenn auch nicht komplett." Die Mannschaft werde weiterhin in jedem Spiel über 90 Minuten alles abrufen, alles reinhauen, um weiter erfolgreich zu sein. Ersatz wird man bei Dynamo kurzfristig nicht holen. "Kevin Ehlers kommt bald zurück, wir haben Sebastian Mai, Antonis Aidonis und Michael Akoto. Wir vertrauen unseren Spielern", so Schmidt.

Am 6. August hatte sich Dynamo Dresden durch einen späten Treffer von Julius Kade gegen den SC Paderborn mit 2:1 durchgesetzt und ist so am kommenden Sonntag in der Lostrommel.