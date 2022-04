Die Mannschaft habe gut trainiert. Der Rückschlag aus dem letzten Spiel sei gut verdaut worden. Der Blick sei nach vorne gerichtet. Jeder wüsste, worum es geht. Alle seien hochmotiviert und heiß, auf den ersten Sieg seit Wochen. Alles Sätze, die so immer wieder in der Vorab-Medienrunde von den Dynamo-Vertretern zu hören waren. Doch der heraufbeschworene Erfolg blieb aus. Seit nunmehr 14 Spielen und ähnlich vielen Wochen ist das so.

Der größte Unterschied zu Billy Murrays Filmfigur ist aber, dass Dresden nicht unendlich viele Versuche hat, sich zu einem bestmöglichen Ergebnis hinzuentwickeln. Die Saison ist auf der Zielgeraden. Höchstwahrscheinlich wird sie für die Schwarz-Gelben um zwei Spiele verlängert. Dennoch braucht Dynamo jetzt diesen Erfolg. Zum einen, um die minimale Resthoffnung auf den direkten Klassenerhalt doch noch am Leben zu erhalten, zeitgleich den direkten Abstieg zu verhindern und den Sachsen-Rivalen Erzgebirge Aue in die 3. Liga zu verabschieden. Zum anderen, um einfach mal wieder dieses Gefühl mitzunehmen, nach all diesen harten Wochen.

Es geht darum, diese Last abzustreifen oder wie Guerino Capretti es nennt: Den Rucksack voller schlechter Gedanken. Dafür will der Trainer einen Trick anwenden. Statt mit einem 0:0 soll das Team gedanklich mit einem Rückstand ins Spiel starten und dann von Anfang an volle Leistung zeigen - so wie in den letzten 20 Minuten gegen Düsseldorf (2:2). "Da haben wir eine gute Mentalität gezeigt und ich habe mich gefragt 'Warum nur 20 Minuten und nicht von Anfang an?' Da wollen wir ansetzten", so Capretti.