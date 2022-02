Seit dem Start in die Restrückrunde wartet Dynamo Dresden auf einen Sieg. Den vier erspielten Remis steht eine Niederlage gegenüber, was den Abstand auf die Abstiegszone auf einen Punkt zusammenschmelzen ließ. Bereits an diesem Spieltag könnte der Aufsteiger auf den Relegationsplatz abrutschen. Und dann, bedenkt man die folgenden Spiele gegen zahlreiche Teams aus dem oberen Tabellendrittel, könnte es ganz eng werden. "Das Dümmste, was wir machen könnten, wäre Hektik verbreiten" beruhigt Trainer Alexander Schmidt. Sorgen um die mentale Haltung mache er sich nicht. "Ich sehe die Mannschaft als stabil an", so der 53-Jährige.

Alexander Schmidt: "Mannschaft ist stabil". (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Ulrich Hufnagel

Stark gegen Ex-Club Darmstadt

Im Schlagabtausch mit den Darmstädtern wollen die Schwarz-Gelben an die starke Schlussphase der Partie gegen Heidenheim (1:1) in der Vorwoche anknüpfen. Nach einem desaströsen ersten Abschnitt hatte man die Gäste am Rande der Niederlage. "Da ging nochmal ein Ruck durch die Mannschaft", sagte Dynamo-Kapitän Stark. Diesen wollen die Dresdner nun konservieren und von Beginn an auf den Platz bringen. "Wir wollen den Heimsieg mit aller Macht erzwingen", so Schmidt.

Für Stark wird es eine besondere Partie. Zum einen geht es für den 31-Jährigen gegen die Geburtsstadt, in der seine Familie noch heute tief verwurzelt ist. Zum anderen lief der Mittelfeldspieler die längste Zeit seiner Karriere im Trikot des SV Darmstadt 98 auf.

Yannick Stark ist ein echter Leader im Dynamo-Team. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Dennis Hetzschold

Dynamo-Kapitän geht voran

Davon will Stark am Samstag aber nichts wissen. Coach Schmidt wünscht sich von seinen Spielern, dass sie sich an ihrem Kapitän orientieren. "Yannick erfüllt die Aufgabe, wie ich sie mir vorgestellt habe. Er ist ein Leader, geht voran, gehört zu den zehn laufstärksten Spielern der Liga. Bei ihm weiß man einfach, was man bekommt", so der Dynamo-Coach.

Gute Leistungen gegen gute Gegner

Obwohl Darmstadt als Tabellendritter als Favorit in die Partie geht, erhoffen sich die Dresdner durchaus Zählbares. Immerhin habe man die besten Leistungen bislang gegen die vermeintlich großen Gegner abgeliefert. "Es scheint so, dass uns diese Mannschaften einen Tick besser liegen", sagte Stark, "weil es deren Philosophie ist, auch unter Druck spielerische Lösungen zu finden. Das kam unserem Pressing entgegen".

Weihrauch drängt in die Mannschaft