"Der SV Sandhausen hat zuletzt gezeigt, dass sie kein leichter Gegner sein werden. Wir haben aber wieder ein Heimspiel und ich bin zuversichtlich, dass wir uns nun endlich für gute Leistungen belohnen werden", so Schmidt weiter. Dafür müssten im Vergleich zu den vergangenen Partien nur Kleinigkeiten verbessert werden. Für Schmidt geht es dabei um eine "Retter-Mentalität" - also die Eigenschaft, dass jeder Spieler defensiv bereit ist, dem anderen zu helfen. Die Spieler müssten "hinzusprinten und den Ball klären" und sich dabei nicht nur auf den Kollegen verlassen. Besonders beim 0:1 und beim 2:3 im DFB-Pokal gegen St. Pauli am Mittwoch habe er diesen Willen vermisst. Ansonsten gebe es nicht viel zu besprechen: "Wir wissen, dass wir stark und spielerisch gut sind. Jetzt gilt es, diese kleinen Momente auf unsere Seite zu ziehen. Dann wird es auch wieder laufen."