Trainingssteuerung wegen der Hitze

Die Hitze der letzten Tage habe keinen großen Einfluss auf die Vorbereitung gehabt. "Gefühlt ist es immer so: wenn es in den Urlaub geht, regnet es. Und wenn man den Trainingsplatz betritt, brennt der Planet", erklärt Knipping. Die Übungsleiter um Anfang hatten in den vergangenen Tagen das Pensum angepasst und die Einheiten in die kühleren Stunden verlegt. Dennoch müssten die Spieler auch mit der Hitze klarkommen: "Wenn am Wochenende um 14 Uhr angepfiffen wird und es heiß ist, muss man auch durch", so Anfang.

Startelf mit Kutschke und Schäffler?

Mit welchen elf Mann er gegen 1860 München starten will, ließ der SGD-Coach noch offen. Die Torwartfrage ("Es ist ein enger Kampf") werde am Freitag nach einer letzten Rücksprache mit Torwarttrainer David Yelldell entschieden. Im Sturm gebe es mit Manuel Schäffler nun eine weitere Option. Allerdings hat dieser noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Stefan Kutschke musste die Woche nach einem positiven Corona-Befund pausieren und kann sich erst am Freitag freitesten. Daher wisse Anfang noch nicht, wie er das Sturmzentrum besetzen werde: "Grundsätzlich können wir mit einem, zwei oder auch drei Stürmern spielen. Wir können also auch mit Scheffler und Kutschke spielen." Die letzten beiden Trainingseinheiten werden schließlich zur Entscheidung führen.

Definitiv fehlen werden Panagiotis Vlachodimos, Paul Will, Yannick Stark und Jong-min Seo. Auch Robin Becker hatte in der Vorbereitung immer wieder Probleme, ob es für Samstag reicht, ist noch nicht klar. Bei Kyrylo Melichenko stehen einem Einsatz noch Formalitäten im Weg. "Es ist schade, dass wir nicht mit allen Spielern planen konnten, aufgrund der Verletzungen", so Anfang.

Bisher elf Tausend Dauerkarten verkauft

Stand Donnerstagnachmittag hatten sich bereits 20.500 Menschen ein Ticket für das Auftaktduell gesichert. Darunter sind rund 11.000 Jahreskarten, wie Dynamo mitteilte. Bis zum Anpfiff könnten noch Dauerkarten gekauft werden, zudem sollen am Samstag auch die Tageskassen geöffnet werden.