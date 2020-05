Seit gut zwei Wochen rollt der Ball wieder in der 2. Bundesliga. In der ganzen 2. Liga? Nein. Denn in der sächsischen Landeshauptstadt wartet ein Team noch auf sein erstes Spiel nach der Corona-Zwangspause: Dynamo Dresden. Die Schwarz-Gelben mussten nach mehreren positiven Testungen auf das Virus in eine vierzehntägige Quarantäne. An eine Spielvorbereitung war da nicht zu denken, geschweige denn an Spiele. Also mussten die Partien gegen Hannover 96, Greuther Fürth und Arminia Bielefeld nochmals neu terminiert werden.