Denn etwas mehr als drei Jahre stand Uwe Neuhaus in SGD-Kleidung am Spielfeldrand. Seit Dezember 2018 trägt er nun das Wappen von Arminia Bielefeld auf der Brust und hat mit dem DSC eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Aktuell stehen die Bielefelder auf dem dritten Rang der Tabelle und sind damit erster Verfolger der Aufstiegs-Topfavoriten aus Hamburg und Stuttgart.

Unter Neuhaus haben die Ostwestfalen in dieser Saison erst eine Niederlage hinnehmen müssen (0:1 gegen den VfB Stuttgart am 8. Spieltag) und stellen mit 13 Punkten aus fünf Spielen das auswärtsstärkste Team der Liga. "Bielefeld ist eine Mannschaft, die momentan eine sehr gute Mischung findet. Man erkennt definitiv die Handschrift von Uwe Neuhaus", lobte Dynamo-Kapitän Marco Hartmann den kommenden Gegner am Freitag auf der Pressekonferenz.

"Sie ist trotzdem schlagbar, wie jede andere Mannschaft", fügte Hartmann an. Dafür müsse sein Team aber die Trainingsleistung auch im Spiel abrufen: "Ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die unter der Woche so viel investiert aber am Wochenende so wenig dabei rumkommt."