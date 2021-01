"Natürlich wollen wir nach den sechs Punkten in dieser Englischen Woche einen positiven Abschluss in Fürth hinkriegen", erklärte Aues Trainer Dirk Schuster auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Nach kräftezehrenden Tagen liegt der Fokus zunächst aber auf der Regeneration. Dennoch zeigte sich Aues Fußballlehrer, der am vergangenen Dienstag zum 50. Mal für die "Veilchen" an der Seitenlinie stand, vor der anstehenden Aufgabe optimistisch. "Wir haben den Anspruch in Fürth etwas Zählbares mitzunehmen. Dafür müssen wir wieder dieselbe Intensität in unser Spiel bekommen und dieselbe Mentalität an den Tag legen."