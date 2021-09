Hensel für mehr als ein Spiel Chef

Zum eigenen Team sagte Hensel: "Es wissen alle bei uns, auch die Spieler, um was es geht. Dass wir auch punkten müssen, es nicht um Schönspielerei geht, sondern den Fußball im Erzgebirge zweitklassig zu halten. Dafür sind alle Sinne geschärft." Der auch unter dem freigestellten Cheftrainer Aliaksei Shpileuski tätige Assistent Hensel war in der Vergangenheit schon mehrfach als Interims-Trainer eingesprungen. In Regensburg wird er von Marco Kämpfe, der zuletzt im Nachwuchsleistungszentrum tätig war, und Torwarttrainer Daniel Haas unterstützt. Nach Angaben von Vereins-Präsident Helge Leonhardt gegenüber "Sport im Osten" wird diese Konstellation auch beim Spiel gegen den Hamburger SV noch aktiv sein. Was darüber hinaus passiert, ist unklar. Helge Leonhardt (li.) bestätigte, dass Marc Hensel mindestens zwei Spiele Interimstrainer sein wird. (Archiv) Bildrechte: imago images/Eibner

Erfolgreicher Fußball als oberstes Gebot

Durch den Wechsel an der Seitenlinie ist jedenfalls ein Ruck durch die Auer Mannschaft gegangen. "Ein Trainerwechsel tut immer weh, egal, wie was wo ausgegangen ist, sowas ist nicht schön, macht kein Spaß und will auch kein Spieler, Funktionär oder Fan. Nichtsdestotrotz geht's weiter, wir sind hier in Aue, um erfolgreich Fußball zu spielen. Nur darauf kommt es an", sagte Mittelfeldspieler Clemens Fandrich. Hensel hat in den vergangenen Tagen versucht, viel mit seinen Spielern zu sprechen. "Es hab viel Input", so der Coach. Wichtig sei dabei auch, dass die Mannschaft ihre Fans hinter sich wisse. "Wir haben ein Team, was positiv gestimmt ist. Wir stehen zusammen mit den Fans, die uns unterstützen. Das ist unheimlich wichtig", so Hensel. Clemens Fandrich (li.): "Sind hier, um erfolgreich Fußball zu spielen." Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Angespannte Personalsituation

Bitter für Hensel: Omar Sijaric, der sich im vergangenen Heimspiel gegen den SC Paderborn (1:4) einen Nasenbeinbruch zugezogen hatte, wird voraussichtlich gegen Regensburg ausfallen. Die in diesem Spiel ebenfalls verletzten Philipp Riese und Florian Ballas stehen auch nicht zur Verfügung. Bei Riese wurden ein Haarriss sowie eine Einblutung in der Muskulatur diagnostiziert. Ballas muss sich einer Knieoperation unterziehen. Jan Hochscheidt ist nach Angaben von Coach Hensel noch nicht so weit, um wieder voll mitzuziehen. Florian Ballas (li.) und Philipp Riese stehen Aue in Regensburg nicht zur Verfügung. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Treffen mit altem Bekannten

Eine besondere Partie ist es am Freitag für Abwehrspieler Steve Breitkreuz. Der 29-Jährige wechselte im Sommer von Aue nach Regensburg. Der dortige Cheftrainer, Mersad Selimbegovic, ist jedenfalls begeistert von seinem Innenverteidiger. "Ich bin sehr froh, dass er hier ist", so Selimbegovic. Die Verpflichtung des 29-Jährigen sei wegen dessen Verletzungshistorie ein Risiko gewesen, das aber bislang voll aufging. "Er gibt uns Ruhe und Stabilität im Spielaufbau. Er ist schon sehr wichtig für uns", so Selimbegovic weiter. "Ich wäre froh, wenn der Steve noch unser Trikot tragen würde", sagte auch Aue-Trainer Hensel.