Der 1. FC Magdeburg hat ein weiteres wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt vor der Brust. Nach dem 3:0-Erfolg im Ostduell gegen Hansa Rostock gastiert die Mannschaft am Ostersonntag (Anstoß: 13:30 Uhr, live im Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) bei Jahn Regensburg. Die Magdeburger liegen derzeit fünf Punkte vor dem Tabellen-16. aus der Oberpfalz. Es besteht also die Chance, den Vorsprung auf acht Zähler auszubauen und sich damit ein gewisses Polster zu erarbeiten - aber auch die Gefahr, im Falle einer Niederlage wieder näher an die Abstiegszone zu geraten.