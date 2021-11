Große Unterschiede in der Herangehensweise auf das anstehende Spiel habe es deshalb nicht gegeben, wie auch Abwehrchef Michael Sollbauer bestätigte. Nur etwas lockerer sei man gewesen. "Das 1:0 war eine Befreiung für uns. Wir waren in den Wochen davor sehr selbstkritisch und haben uns den Sieg erarbeitet. Das gibt Selbstvertrauen, wir waren in dieser Woche etwas befreiter, sind aber genauso konzentriert in die Vorbereitung gegangen", so Sollbauer.