Vom vorletzten Tabellenrang des FC St. Pauli will sich der 52-Jährige nicht täuschen lassen. "Die Hamburger sind besser, als es der Tabellenplatz aussagt. Sie werden viel investieren und uns von der ersten Minute an unter Druck setzen, um mit einem Sieg aus dem Keller herauszukommen. Wir müssen sehr flexibel sein und uns auf einen heißen Tanz einstellen", sagte Schuster.

Nach der Heimniederlage gegen Jahn Regensburg möchten die Auer bei den Kiezkickern in die Erfolgsspur zurückfinden. Mut macht Schuster unter anderem die gute Auswärtsbilanz seiner Mannschaft, die in der laufenden Saison schon sieben Punkte auf fremden Plätzen holte. "Um in Hamburg zu gewinnen, wollen wir weniger Fehler als in der ersten Halbzeit gegen Regensburg machen und müssen über 90 Minuten an die Leistungsgrenze gehen", erklärte der Trainer.