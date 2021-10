"Grundsätzlich hat St. Pauli eine starke Mannschaft. Das wird wie in den Spielen davor wieder eine schwere Aufgabe", erklärte der 52-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz. Sollte die läuferische und kämpferische Leistung erneut stimmen, sei man aber guter Dinge, "etwas mitnehmen zu können." Laut Schmidt war vor allem der Sieg gegen Bremen ein Brustlöser. "Ich sage den Jungs immer: Wir dürfen keinen Respekt vor großen Namen haben. Mit unserer Power, unserer Spielweise und unserem Zusammenhalt brauchen wir uns vor niemandem zu verstecken."

Wir müssen von der ersten Sekunde an da sein und dürfen St. Pauli vor den eigenen Fans nicht in ihr Spiel kommen lassen. Der größte Fehler wäre nur zu reagieren und nicht zu agieren

Gegen St. Pauli wird ein besonderes Augenmerk wieder auf der Defensive liegen. Die hat bisher zwar erst acht Gegentreffer kassiert, wird gegen das brandgefährliche Offensivduo der Kiezkicker, Guido Burgstaller und Daniel-Kofi Kyereh (je acht Scorerpunkte), aber mit Sicherheit auf allen Ebenen gefordert sein. "Wir müssen von der ersten Sekunde an da sein und dürfen St. Pauli vor den eigenen Fans nicht in ihr Spiel kommen lassen. Der größte Fehler wäre nur zu reagieren und nicht zu agieren", warnte Schmidt, der weiterhin auf die Langzeitverletzten Panagiotis Vlachodimos, Tim Knipping, Patrick Wiegers, Brandon Borrello und Patrick Weihrauch verzichten muss.

Welche Qualität trotz der Ausfälle im Kader von Dynamo steckt, hat man auch beim Gegner zur Kenntnis genommen. "Sie leben von ihrer Robustheit und Power", lobte FSCP-Coach Timo Schultz im Vorfeld. "Sie haben einen Top-Sturm was Tempo und Robustheit angeht. Dresden hat eine richtig gut zusammengestellte Gruppe und steht nicht umsonst so gut in der Tabelle da." Doch auch in den eigenen Reihen ist das Selbstvertrauen nach fünf Siegen in den ersten acht Spielen groß. Mit nur einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Regensburg steht St. Pauli auf dem zweiten Tabellenplatz. Zuletzt sprangen vier Siege im heimischen Millerntor-Stadion in Serie heraus. "Wir haben die Möglichkeit, zu Hause weiter eine weiße Weste zu behalten", betonte Schultz.