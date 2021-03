Entsprechend griff er dem Interesse der digital zugeschalteten Journalisten vor und leitete lächelnd selbst ein: "Ja, es ist etwas Spezielles, dorthin zurückzukehren", sagte der 53-jährige Fußballehrer, spannte jedoch umgehend den Bogen in die Gegenwart: "Aber damit möchte ich mich nicht lange aufhalten. Ich glaube, wir sind gut beraten, unseren ganzen Fokus auf Erzgebirge Aue zu legen." Neben der in dieser Saison beständig dargebotenen Mentalität habe sich sein Team in letzter Zeit "auch spielerisch weiterentwickelt. Wir haben gegen die oberen Mannschaften relativ auf Augenhöhe spielen können", urteilte Schuster. Das stimme ihn "sehr optimistisch".

Mit VAR wäre das nicht passiert: Darmstadts Romain Bregerie klärt am 34. Spieltag der Saison 2017/18 deutlich hinter Linie, aber Aue bekam das Tor nicht und musste in die Relegation. Bildrechte: imago/Jan Huebner

Und dennoch: Die "Veilchen" in Darmstadt, diese Konstellation lässt sich noch immer nicht so einfach ohne den Blick zurück denken. Wer gute Auer Erinnerungen an diese erstmals im September 2014 angesetzte Auswärtsaufgabe sucht, macht sich vergebliche Mühen. Es gibt sie schlichtweg nicht. Vier Partien, vier Niederlagen, 0:5 Tore lautet die – nun ja – ausbaufähige Gesamtbilanz.



Nicht zuletzt der tragische 34. Spieltag im Mai 2018 hat sich ins kollektive Auer Gedächtnis gebrannt. Dem FCE wurde im Verlauf des Spiels ein klares Tor sowie ein Handelfmeter verweigert, ehe Tobias Kempe kurz vor Schluss den 1:0-Siegtreffer für die damals noch von Dirk Schuster trainierten Gastgeber erzielte und die Erzgebirgler damit in die Abstiegsrelegation schickte.