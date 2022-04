Kein Wunder. Aue stand nahezu die gesamte Saison auf einem Abstiegsplatz, vermied einen sicheren früheren Sturz in die Drittklassigkeit durch kleine Zwischenhochs und profitierte zudem von der Sieglos-Serie von Dynamo Dresden. Am Samstag könnte der Abstieg nun auch rein rechnerisch feststehen. Und zwar schon vor dem Anpfiff. Gewinnt Dynamo Dresden sein Heimspiel gegen Jahn Regensburg (beginnt schon 13.30 Uhr), hat Aue Gewissheit.

Dass Aue bei einem feststehenden Abstieg in ein Loch falle, glaubt Dotchev nicht. "Diese Problematik haben wir seit langem. Wenn es amtlich wird, ist es halt so." Egal, wie die Lage am Samstag ist, eins fordert der Coach von seinem Team: "Wir müssen uns auf unsere Leistung konzentrieren. Alles andere ist irrelevant."

Finanziell wird Aue in der kommenden Saison gut bestückt sein, sagt Dotchev. Das liegt am Geld, was Zweitliga-Absteiger für ein Jahr bekommen, um sich etablieren zu können. Es gab schon Klubs, die in ein Top-Team investiert haben, den direkten Wiederaufstieg aber trotzdem verpassten. Das soll in Aue nicht passieren. Der Verein plant für das Spieljahr 2022/23 mit einem Gesamtetat von knapp 11 Millionen Euro. Für die Profiabteilung sind rund 4,5 Mio. Euro vorgesehen.