Derweil gehen auch dem Aufstiegsaspiranten immer mehr die Spieler aus. Mit Braydon Manu und Matthias Bader waren bei der 1:2-Niederlage in Hannover gleich zwei Darmstädter mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, zudem wird gegen Magdeburg auch Verteidiger Jannik Müller verletzungsbedingt fehlen. "Jannik hat sich einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich zugezogen und wird ausfallen", sagte Trainer Torsten Lieberknecht am Mittwoch. Zwei weitere Spieler, Frank Ronstadt und Oscar Vilhelmsson, fehlen schon längere Zeit.

Es könnte ein interessantes Spiel werden, da Magdeburg ohnehin einen ballbesitzorientierten, proaktiven Stil pflegt und Darmstadt die letzten Zweifel beseitigen will. "Wir finden es gut, dass wir in den Spielen drin sind, in denen es um etwas geht", sagte Titz, der natürlich unter besonderer Beobachtung der Kontrahenten im Aufstiegskampf steht und sich hinterher nicht vorwerfen lassen will, sein Team habe nicht vollen Einsatz gezeigt.