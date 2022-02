Gegner als "Wundertüte"

Dass Sandhausen faktisch mit einer neuen Mannschaft auflaufen wird, interessiert Hensel ebenso wenig wie die Tatsache, dass der Gegner in dieser Saison noch kein Heimspiel gewonnen hat. "Klar erwarten wir jetzt eine Wundertüte nach den vielen Neuverpflichtungen. Aber es geht für uns darum, unser Spiel durchzusetzen und uns von Rückschlägen nicht unterkriegen zu lassen", sagte Hensel, der neben den in der Rehabilitation befindlichen Florian Ballas und Ognjen Gnjatic auch auf den erkrankten Malcolm Cacutalua verzichten muss.

Aue mit Trauerflor

In Erinnerung an den am vergangenen Samstag verstorbenen Trainer Gerd Schädlich läuft der FC Erzgebirge in Sandhausen ebenso wie im folgenden Heimspiel am nächsten Freitag gegen Kiel mit Trauerflor auf. Für das Kiel-Spiel ist zudem eine Schweigeminute geplant. Trauerstelle für den verstorbenen Trainer Gerd Schädlich beim FC Erzgebirge Aue Bildrechte: FC Erzgebirge Aue

Sandhausen: "Müssen endlich mal ein Heimspiel gewinnen"

Beim SV Sandhausen fordert Trainer Alois Schwartz mehr Leidenschaft, besonders im heimischen Stadion am Hardtwald: "Wir waren daheim oft viel zu passiv und emotionslos. Besonders die Leistung beim 0:3 gegen Jahn Regensburg hat mich traurig gemacht", sagte Schwartz zwei Tage vor dem Duell mit Aue.

Sandhausens Trainer Alois Schwartz Bildrechte: imago images/foto2press Gegen den direkten Verfolger ist der Coach des Kellerkinds bereit, voll auf Sieg zu spielen. "Wir müssen endlich mal ein Heimspiel gewinnen und ohne Risiko wird uns das nicht gelingen", machte Schwartz klar. In bislang neun Versuchen ist Sandhausen zuhause noch sieglos - als einziges Team in den ersten drei deutschen Ligen. Ganze drei Remis gelangen den Kurpfälzern dort. Auswärts lief es besser wie die Erfolge im Hinspiel in Aue (3:1) und bei Dynamo Dresden (1:0) beweisen.

Kapitän Diekmeier fehlt

Kapitän Dennis Diekmeier wird gegen Aue aufgrund einer Gelbsperre fehlen. Für ihn soll Bashkim Ajdini als Rechtsverteidiger spielen. In der Offensive setzt Schwartz auf den früheren Auer Cebio Soukou. Auch das Quartett, das am letzten Tag der Wechselperiode dazugestoßen war, sei bereits eine Option. "Uns war wichtig, dass alle in den Trainingsbetrieb bei ihren früheren Clubs integriert waren und physisch in der Lage sind, uns direkt weiterzuhelfen", sagte der 54-Jährige über den Ex-Dresdner Erich Berko (SV Darmstadt 98), Tom Trybull (Hannover 96), Maurice Deville (1. FC Saarbrücken) und Alou Kuol (VfB Stuttgart/Leihe). Pascal Testroet Bildrechte: IMAGO / Eibner

Testroet: "Keine Jubelorgie gegen Aue"

Eine besondere Partie ist es für Angreifer Pascal Testroet: Er war kurz nach Beginn der Vorbereitung von Aue nach Sandhausen gewechselt. Im System des neuen Auer Trainers Aliaksei Shpileuski spielte er keine Rolle mehr. Sandhausen nahm ihn mit Kusshand und gab ihm einen Vertrag bis 2024. Mit sechs Toren in 13 Partien hat er das Vertrauen zurückgezahlt. Die Tatsache, dass Aue-Boss Helge Leonhardt seinen Abgang als Fehler bezeichnete, "habe ich mitbekommen. Seine Worte haben mich sehr gefreut", erzählte der 31-Jährige der "Freien Presse". Trifft er gegen seinen Ex-Klub, dann "vermute ich, dass ich in der aktuellen Situation keine Jubelorgie starten würde. Das wäre ein wichtiger Erfolg, aber ich wüsste eben auch, was das für Aue bedeutet." Den Abgang von Pascal Testroet findet Aue-Präsident Helge Leonhardt (li.) im Nachhinein nicht so dufte. Bildrechte: MDR/IMAGO