Otmar Schork (li.) führte einst schon den SVS als Sportchef in die 2. Liga, Christian Titz spielte in der Sandhäuser Jugend.

Otmar Schork (li.) führte einst schon den SVS als Sportchef in die 2. Liga, Christian Titz spielte in der Sandhäuser Jugend.

Otmar Schork (li.) führte einst schon den SVS als Sportchef in die 2. Liga, Christian Titz spielte in der Sandhäuser Jugend. Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Für außerfußballerische Anlässe bleibt bei der anstehenden Stippvisite des 1. FC Magdeburg jedoch keine Zeit. "Das kann ich mit einem klaren 'Nein' beantworten, auch wenn ich’s mir gerne gönnen würde", schmunzelte Titz auf der Spieltagspressekonferenz am Freitag. Der 51-Jährige weiß: Es steht wichtigeres auf dem Programm – er will sein Team nach dem zurückliegenden Heimerfolg gegen Regensburg zum zweiten Sieg in Folge und damit noch ein Stückchen weiter weg vom Tabellenkeller führen.



"Es wäre gut, wenn wir nachlegen können – das bringt Stabilität", sagte der Fußballlehrer. Stabilität, die am vergangenen Wochenende gerade die zuvor oft und auch berechtigterweise getadelte FCM-Defensive beim ersten zu-Null-Spiel dieser auch nicht mehr ganz so jungen Zweitliga-Saison aufgeboten hatte.