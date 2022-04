Trainer Guerino Capretti von Dynamo Dresden geht mit einem "Gefühl der Zuversicht" in das Duell mit dem Tabellennachbarn SV Sandhausen am Sonntag (13:30 Uhr/Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App). Daran würde auch die seit elf Spielen anhaltende Sieglosserie und das damit verbundene Abrutschen auf den Relegationsrang 16 in der 2. Fußball-Bundesliga nichts ändern. "Die Konstellation ist speziell, aber ich versuche den Jungs den Druck zu nehmen", erklärte der 40-Jährige am Freitag.