Angesichts von acht Partien in 22 Tagen war dem Routinier nach dem 0:2 am Donnerstag (18.06.2020) bei Holstein Kiel und dem sehr wahrscheinlichen Abstieg der Kragen geplatzt: "Wir sind die einzigen Idioten, die alle drei Tage spielen müssen! Glauben Sie, dass einer in der DFL sich nur eine Sekunde Gedanken macht, was bei uns in den Köpfen vorgeht? Das ist denen alles scheißegal. Die Leute sitzen in ihren 5.000 Euro teuren Bürostühlen und entscheiden etwas über unsere Köpfe hinweg!" Auf der Presskonferenz vor Sandhausen verteidigte Trainer Markus Kauczinski die Kritik: "Er hat das gesagt, was wir alle in unserem Herzen und Köpfen haben. Mit Sicherheit hätte ich es anders formuliert und wahrscheinlich zwei Sätze weggelassen. Aber in der Botschaft denken wir das Gleiche", sagte der Coach auf der Video-Pressekonferenz.