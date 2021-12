Trotz einer stressigen Anreise wird Teamchef Marc Hensel bei Werder Bremen kaum Kontakt zur Mannschaft des Zweitligisten Erzgebirge Aue haben. Der 35-Jährige ist nach seiner vierten Gelben Karte gesperrt und wird in Bremen nur auf der Tribüne sitzen. "Ich bin am Freitagfrüh noch in der Schule, fahre dann nach und leite die Sitzung vor dem Spiel ganz normal", sagte Hensel am Mittwoch. Der Lehrer unterrichtet neben seinem Job beim FC Erzgebirge Deutsch und Geschichte am Clemens-Winkler-Gymnasium in Aue.