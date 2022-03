Capretti sieht die vielen Chancen

"Besser kann man nicht starten als mit einem Auswärtsspiel beim Tabellenführer. Das wird eine Hammeraufgabe, aber wir haben keine Angst", erklärte der Deutsch-Italiener am Freitag (04.03.2022) auf der Pressekonferenz: "Wir sind für Werder natürlich eine kleine Wundertüte, denn bei einem neuen Trainer weiß man nie genau, wie der Gegner spielt."

Nach zuletzt sieben sieglosen Partien geht es in den wenigen gemeinsamen Trainingseinheiten darum, dem Team seine Stärken aufzuzeigen. "Es bringt nichts, sich zu lange mit negativen Dingen zu belasten. Im Fußball wie im Leben gibt es doch nur Chancen. Wir werden am Wochenende die Chancen haben zu zeigen, was wir können", so Capretti.

Uns ist klar, dass wir gegen den Tabellenführer spielen. Und das auswärts. Wer da die Favoritenrolle hat, dürfte jedem klar sein. Guerino Capretti Trainer Dynamo Dresden

Bremen dazu bringen, Lösungen zu finden

Bis vor wenigen Wochen war der 40-Jährige noch bei Drittligist SC Verl aktiv und bereitete sein Team auf das Spiel gegen Victoria Berlin vor. Nun also Bremen. Für ihn macht das keinen Unterschied. Die Gegner- und Spielvorbereitung, ob nun in der 3. Liga oder 2. Bundesliga, sei bei ihm ziemlich ähnlich: "Der erste Blick gilt uns, wir wollen unser Spiel verbessern. Erst am Ende kommt der Gegner dazu. In der Mannschaft steckt viel Potenzial. Meine Aufgabe ist es jetzt, dieses herauszukitzeln."

So will Capretti auch gegen den Spitzenreiter versuchen, so viel Ballbesitz wie möglich zu haben, um den Gegner nicht zu Chancen kommen zu lassen. "Wir wollen auch gegen Bremen in ganz vielen Spielphasen die aktive Mannschaft sein, damit Bremen auf uns eine Antwort haben muss." Guerino Capretti (Trainer Dynamo Dresden) vor seiner Mannschaft Bildrechte: IMAGO / Hentschel

Noch einige Personalentscheidungen offen

Neben den Langzeitverletzten und dem gelbgesperrten Kapitän Yannick Stark hat Capretti bei seinem Debüt alle Mann zur Verfügung. Dennoch will er noch die letzten Trainingseindrücke abwarten, um sich für seine finale Aufstellung zu entscheiden.

So könnte sich für den lange Zeit nicht berücksichtigten Ex-Kapitän Sebastian Mai eine neue Chance bieten. Der frühere Abwehrchef kam zuletzt auf ein paar Kurzeinsätze im Sturm. Was Capretti mit ihm vorhat, ließ er aber noch offen: "Ich habe da aber auch noch eine andere Idee, die ich im Training noch ausprobieren möchte."