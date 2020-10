Schuster: "Defensiv sauberer arbeiten"

Das war am vergangenen Mittwoch nicht so. Durch "defensiv naives Verhalten" so Schuster kassierte Aue beim neuen Spitzenreiter Hamburger SV eine verdiente 0:3-Niederlage. Daher ist auch die Vorgabe für das Bochum-Spiel klar: "Wir wollen defensiv sauberer arbeiten und nach vorn klarer arbeiten." Und Steve Breitkreuz, der in Hamburg sein Comeback nach mehr als 500-tägiger Verletzungspause gab, verspricht: "Wir werden auf Sieg spielen".

Testroet: "In Bochum keine guten Erfahrungen gemacht"

An Gegner Bochum haben die Erzgebirgler aber nicht die allerbesten Erinnerungen. Beim VfL gelang der letzte Auer Sieg im April 2013, von den letzten fünf Aufeinandertreffen verlor Aue vier. "In Bochum haben wir zuletzt keine guten Erfahrungen gemacht. Sie haben uns immer dominiert", erinnert sich Aue-Angreifer Testroet. Coach Schuster hat analysiert: "Bochum spielt im Mittelfeld sehr flexibel und hat vorn eine hohe individuelle Qualität."

Bochum-Coach Reis: "Mehr Killerinstinkt"

Bochum ist durchaus ambitioniert und mit Blick auf die vorderen Tabellenplätze in die Saison gestartet. Auf die Niederlage in Braunschweig reagierte VfL-Coach Thomas Reis mit einer Kampfansage: "Gegen Aue wollen wir die Punkte hierbehalten. Dazu müssen wir mehr Killerinstinkt haben. Ich bin aber davon überzeugt, dass meine Mannschaft am Sonntag ein anderes Gesicht zeigt." Bochum-Trainer Thomas Reis (li.) und Aue-Coach Dirk Schuster (re.) (Archivbild). Bildrechte: PICTURE POINT/Sven Sonntag

Personalien: Zwei Fragezeichen bei Aue

Von Vorteil für Bochum könnten die englische Woche der Auer und die zweite lange Fahrt in wenigen Tagen sein. Denn, so Aue-Trainer Schuster: "Die langen Reisen sind nicht gerade förderlich für eine gute Regeneration." Aus dem Kader vom Mittwochspiel gegen den Hamburger SV habe sich aber zumindest niemand verletzt. So werden in Bochum nur die langzeitverletzten Fabian Kalig und Gaetan Bussmann fehlen, unklar ist zudem der Einsatz von Innenverteidiger Fabian Kalig und Dimitrij Nazarov, "Beide hatten gesundheitliche Probleme. Inwieweit wir sie für Sonntag hinkriegen, ist derzeit noch fraglich", so Schuster. "Alle anderen stehen aber Gewehr bei Fuß und brennen auf einen Einsatz."